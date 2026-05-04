Компьютеры и накопители Acer, Asus, HP, Samsung и Intel уберут из параллельного импорта с 27 мая 2026 года. Об этом сообщило издание «Хабр».

Отмечается, что в списке находится техника Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Kingston, Toshiba, Hynix, Cisco, Fujitsu, IBM, Sandisk, Transcend и другие.

Это значит, что ввозить такую технику без разрешения правообладателя станет нельзя. По словам экспертов, возможны дефицит и рост цен — от обычных пользователей до операторов связи. В Минпромторге объяснили, что товары исключают, когда появляются отечественные аналоги или надежные поставки из дружественных стран. Изменения вступят в силу 27 мая 2026 года.