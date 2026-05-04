Кинолог предупредила владельцев собак об опасности воды из луж и стоячих водоемов

В стоячей воде размножаются бактерии и паразиты — например, возбудители лептоспироза, которые поражают печень и почки. Также есть риск подхватить кишечных паразитов. А во время цветения водоемов в воде появляются токсины цианобактерий — от них собака может погибнуть за несколько часов, даже просто намочив шерсть и потом облизав ее.

Кинолог Юлия Солтан рассказала, что весной и летом собаки часто пьют из луж, прудов и фонтанов, но такая вода может быть смертельно опасна. Об этом сообщило издание «Известия».

По словам специалиста, городские фонтаны тоже небезопасны. Чтобы защитить питомца, эксперт советует брать на прогулку чистую воду, регулярно вакцинировать собаку (особенно от лептоспироза), а при симптомах вроде рвоты или вялости сразу обращаться к ветеринару.