«КД»: Роскомнадзор к 2030 году планирует заблокировать 92% VPN-сервисов

Роскомнадзор планирует к 2030 году довести эффективность блокировки VPN-сервисов до 92%. На это обратил внимание «Код Дурова». Издание изучило целевые показатели ведомства по развитию технических средств противодействия угрозам. Согласно параметрам программы, к 2030 году пропускная способность систем фильтрации трафика должна достичь 831 Тбит/с. Это позволит охватывать до 98% интернет-трафика в российском сегменте сети.

Роскомнадзор планирует к 2030 году довести эффективность блокировки VPN-сервисов до 92%. На это обратил внимание «Код Дурова». Издание изучило целевые показатели ведомства по развитию технических средств противодействия угрозам.

Документы связаны с программой бюджетного финансирования Главного радиочастотного центра. Как выяснилось, решения о субсидировании утвердили еще в январе 2025 года. Журналистка Мария Коломыченко первой опубликовала эту информацию только сейчас.

Согласно параметрам программы, к 2030 году пропускная способность систем фильтрации трафика должна достичь 831 Тбит/с. Это позволит охватывать до 98% интернет-трафика в российском сегменте сети.

Финансирование направят на масштабирование инфраструктуры и переход к более сложным методам фильтрации. Ведомство планирует уйти от простых блокировок по IP-адресам и внедрить анализ по сигнатурам протоколов. Это расширит возможности регулятора по контролю сетевой активности.