Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске

Катер с детьми перевернулся на Москве-реке в Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, из воды вытащили 12 человек. Среди них 7 детей. Спасатели доставили пострадавших на берег к медикам. Их состояние уточняется. Причина ЧП пока неизвестна.

Госпитализированы два ребенка двух и четырех лет.