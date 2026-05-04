«Капитал» превратил многоуровневый паркинг в Рязани в арт-объект

Многоуровневый паркинг застройщика «Капитал"открылся в Рязани около жилого квартала «Центральный». 25 апреля внутри него прошла выставка фотографий участников конкурса «Памятник брутализму», который проводил застройщик. Фишкой вечера стал рыцарский поединок «Стальная дружина» на фоне ретроавтомобилей. «Шесть этажей бетона, геометрия, игра света и эта самая хардкорная фактура. Стиль называется брутализм. Архитектор Максим Дейков пересобрал концепцию так, что здание превратилось в арт-объект», — отметили в компании. Паркинг оборудован на 499 мест. На нем организована круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

