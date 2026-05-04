«Финуслуги»: ставка по накопительному счету снизилась до 14,23%

В апреле 2026 года средняя максимальная ставка по накопительному счету в двадцати крупнейших банках России снизилась на 0,44 процентного пункта. Показатель опустился до 14,23% годовых. Об этом свидетельствуют данные индекса накопительных счетов, который рассчитывают «Финуслуги». Базовая ставка, доступная после окончания промопериода и без дополнительных условий, потеряла 0,28 процентного пункта и составила 8,65% годовых. Максимальная ставка в топ-20 банков на конец апреля опустилась с 17 до 16,5%.

Доходность накопительных счетов за месяц упала в десяти банках из двадцати. Диапазон снижения составил от 0,5 до 2,5 процентного пункта.