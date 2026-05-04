Еще на трех рязанских улицах пропал свет

Об этом сообщили в РГРЭС. Отмечается, что в 17:20 электричество отключили на улицах: Загородная, Полиграфистов (Соколовка), Попова (Соколовка). Отмечается, что в смежной вышестоящей сетевой организации произошло отключение электроэнергии. В данный момент бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети.