Двоих мотоциклистов задержали за выходные в Сараях

1 мая полицейские остановили 56-летнего жителя Сараев, управляющего мопедом. Алкотестер показал 0,871 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Чуть позже на этой же улице сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл, за рулем которого был 23-летний житель села Телятники. Алкотестер показал 0, 969 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.