Дороги в рязанском лесу превратились в мелководные реки и озера
Дороги в касимовском лесу превратились в мелководные реки и озера. Об этом сообщили в соцсетях ГКУ РО «Бельковское лесничество».
Отмечается, что из-за обильных весенних дождей и заснеженной зимы дороги в Бельковском лесничестве местами затопило. Проезд по некоторым участкам невозможен.
Фото: ГКУ РО «Бельковское лесничество».