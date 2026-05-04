Беспилотник попал в ЖК «Дом на Мосфильмовской» в Москве
В ночь на 4 мая беспилотник врезался в жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на улице Мосфильмовской, 8. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Еще два БПЛА силы ПВО сбили на подлете к столице. Первую информацию о хлопке в этом районе Telegram-каналы начали публиковать ночью. В 1:42 Собянин подтвердил попадание беспилотника в здание и сообщил об отражении еще двух атак. По предварительным данным, пострадавших нет. У дома повредило фасад, в нескольких квартирах выбило стекла. Обломки конструкций упали на придомовую территорию.
По предварительным данным, пострадавших нет. У дома повредило фасад, в нескольких квартирах выбило стекла. Обломки конструкций упали на придомовую территорию. На месте работают экстренные службы.