Беспилотник попал в ЖК «Дом на Мосфильмовской» в Москве

В ночь на 4 мая беспилотник врезался в жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской» на улице Мосфильмовской, 8. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Еще два БПЛА силы ПВО сбили на подлете к столице. Первую информацию о хлопке в этом районе Telegram-каналы начали публиковать ночью. В 1:42 Собянин подтвердил попадание беспилотника в здание и сообщил об отражении еще двух атак. По предварительным данным, пострадавших нет. У дома повредило фасад, в нескольких квартирах выбило стекла. Обломки конструкций упали на придомовую территорию.

На месте работают экстренные службы.