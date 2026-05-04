Адвокат напомнил о запрещенных для выращивания цветов в РФ

Адвокат Яна Ковалевская предупредила, что за культивирование некоторых декоративных цветов на даче или дома можно получить уголовный срок. В список запрещенных растений попали ипомея, гавайская роза, шалфей предсказателей, психотрия зеленая, мак снотворный, кокаиновый куст и конопля. По словам адвоката, в этих цветах содержатся наркотические или психотропные вещества. За их незаконное выращивание предусмотрена административная ответственность.

Адвокат Яна Ковалевская предупредила, что за культивирование некоторых декоративных цветов на даче или дома можно получить уголовный срок. В список запрещенных растений попали ипомея, гавайская роза, шалфей предсказателей, психотрия зеленая, мак снотворный, кокаиновый куст и конопля, пишет «Газета.Ru».

По словам адвоката, в этих цветах содержатся наркотические или психотропные вещества. За их незаконное выращивание предусмотрена административная ответственность.

Она уточнила, что если речь идет об особо крупном размере, а также о выращивании группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание становится суровее — вплоть до восьми лет лишения свободы с возможным дополнительным ограничением свободы до двух лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.