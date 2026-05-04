Адвокат напомнил о запрещенных для выращивания цветов в РФ

Адвокат Яна Ковалевская предупредила, что за культивирование некоторых декоративных цветов на даче или дома можно получить уголовный срок. В список запрещенных растений попали ипомея, гавайская роза, шалфей предсказателей, психотрия зеленая, мак снотворный, кокаиновый куст и конопля, пишет «Газета.Ru».
По словам адвоката, в этих цветах содержатся наркотические или психотропные вещества. За их незаконное выращивание предусмотрена административная ответственность.
Она уточнила, что если речь идет об особо крупном размере, а также о выращивании группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказание становится суровее — вплоть до восьми лет лишения свободы с возможным дополнительным ограничением свободы до двух лет.
