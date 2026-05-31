В Рязанской области действовала беспилотная опасность

Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории региона в 00.24 31 мая. Жителей призывали не подходить к окнам, а также избегать открытых участков. В 3.02 беспилотную опасность в Рязанской области отменили.