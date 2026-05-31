Удары по Запорожской АЭС могут привести к «новому Чернобылю», заявил Медведев

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинский дрон поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. Основное оборудование повреждено не было. Однако в стене машзала образовалась дыра. Медведев прокомментировал атаку. По его словам, катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала атомной электростанции приведет к «новому Чернобылю». «Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт», — заявил российский политик.