Скончалась актриса из сериала «Триггер»

Артистка окончила школу-студию МХАТ в 1978 году. После служила в МХАТе имени Горького. Елена Глебова известна по роли психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер» (2018). Также она снималась в фильмах «Соль Земли» (1978), «Ипподром» (1979), «Россия молодая» (1981), «На крутизне» (1985) и других.