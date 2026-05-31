Скончалась актриса из сериала «Триггер»
Артистка окончила школу-студию МХАТ в 1978 году. После служила в МХАТе имени Горького. Елена Глебова известна по роли психолога Тамары Гинзбург в сериале «Триггер» (2018). Также она снималась в фильмах «Соль Земли» (1978), «Ипподром» (1979), «Россия молодая» (1981), «На крутизне» (1985) и других.
Скончалась заслуженная артистка РФ Елена Глебова. Об этом
Елена Глебова умерла в возрасте 69 лет. Причина смерти не указана.
