Рязанский театр кукол поставит «Собачье сердце» Булгакова

«Начинаем работу над спектаклем „Собачье сердце“. Первым делом — слово. Читаем, размышляем, разговариваем по душам», — отметили в театре кукол. Режиссер спектакля — Анна Коонен. Художник — Екатерина Шиманович. Артисты: Константин Кириллов, Евгений Солушев, Илья Горшков, Василий Уточкин, Валерий Рыжков, Сергей Сизоненко, Алексей Сушков, Артем Дереченко, Алина Сушкова- Калашникова, Маргарита Диннер, Екатерина Кудряшова, Антон Федорченко, Жульен Берия, Андрей Стручков. Премьера запланирована на осень.