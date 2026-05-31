Рязанский театр кукол поставит «Собачье сердце» Булгакова
Рязанский театр кукол поставит спектакль по повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Начинаем работу над спектаклем „Собачье сердце“. Первым делом — слово. Читаем, размышляем, разговариваем по душам», — отметили в театре кукол.
Режиссер спектакля — Анна Коонен. Художник — Екатерина Шиманович.
Артисты: Константин Кириллов, Евгений Солушев, Илья Горшков, Василий Уточкин, Валерий Рыжков, Сергей Сизоненко, Алексей Сушков, Артем Дереченко, Алина Сушкова- Калашникова, Маргарита Диннер, Екатерина Кудряшова, Антон Федорченко, Жульен Берия, Андрей Стручков.
Премьера запланирована на осень.
Возрастное ограничение — 18+.
Фото: группа Рязанского театра кукол в «ВК».