Рязанских водителей предупредили о лосях на трассе

Как рассказал местный житель, он часто встречает лосей на трассе Спас-Клепики — Болонь. «Животные выходят на дорогу утром и вечером, даже ночью. Соблюдайте, пожалуйста, скорость», — отметил он. 28 мая житель заметил лосиху неподалеку от деревни Ершово и сфотографировал ее.

Рязанских водителей предупредили о лосях на трассе. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на районную газету «Новая Мещера».

Как рассказал изданию местный житель, он часто встречает лосей на трассе Спас-Клепики — Болонь.

«Животные выходят на дорогу утром и вечером, даже ночью. Соблюдайте, пожалуйста, скорость», — отметил он.

28 мая житель заметил лосиху неподалеку от села Ершово Клепиковского округа и сфотографировал ее.

Фото предоставлено ИД «Прессе» Юрием Барнашевым.