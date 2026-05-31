Рязанских водителей предупредили о лосях на трассе
Рязанских водителей предупредили о лосях на трассе. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на районную газету «Новая Мещера».
Как рассказал изданию местный житель, он часто встречает лосей на трассе Спас-Клепики — Болонь.
«Животные выходят на дорогу утром и вечером, даже ночью. Соблюдайте, пожалуйста, скорость», — отметил он.
28 мая житель заметил лосиху неподалеку от села Ершово Клепиковского округа и сфотографировал ее.
Фото предоставлено ИД «Прессе» Юрием Барнашевым.