Рязанка приютила подругу и лишилась золотых украшений. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Из шкатулки 18-летней рязанки пропали ювелирные изделия на сумму более 150 тысяч рублей. Заявительница несколько дней назад праздновала день рождения и устроила застолье, на которое пригласила знакомых.

Утром девушка отправилась в учебное заведение, а когда вернулась домой, то увидела двух незнакомцев в квартире. Они рассказали, что их привела подруга хозяйки. Рязанка выгнала молодых людей. Появление неизвестных вызвало сомнение в сохранности ценностей. Перебрав золотые изделия, девушка заметила пропажу украшений.

Оперативники уголовного розыска установили, что незнакомцы не причастны к краже.

Тогда полицейские проверили всех, кто в последнее время мог заходить в квартиру. Выяснилось, что заявительница пару месяцев назад приютила 20-летнюю знакомую, у которой сложились непростые жизненные обстоятельства.

Девушка рассказала, что доверяла соседке и несколько раз просила ее подыскать людей, которые купят ювелирные изделия. Полицейские узнали, что недавно злоумышленница продала знакомым часть золотых украшений. Она надеялась, что хозяйка квартиры не узнает.

Злоумышленницу привлекут к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ «Кража». Ее задержали.