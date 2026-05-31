После сноса сараев колодцы в Шилове забиты мусором, жители боятся затопления

По словам местных жителей, ранее власти решили снести сараи вдоль ж/д пути от улицы Строителей до супермаркета «Пятерочка» в рабочем поселке Шилово. Отмечается, что после работ колодцы забиты строительным мусором. Местные жители обеспокоены, что скоро нечистоты затопят частный сектор и дома № 6 и 7 на улице Юбилейной. «Кто и когда будет устранять засоры… Надеемся на скорейшее решение данной проблемы. Снова тонуть в отходах уж очень не хочется», — заключили жители рабочего поселка Шилово.

Официально информацию не комментировали.