Губернатор Павел Малков: Народная программа — наш ключевой документ, который реализуется через национальные проекты и государственные программы

Об этом сказал губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на отчетно-программном форуме «Есть результат!». В работе принял участие член Высшего совета партии, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Форум регионального отделения партии завершил серию отчетных встреч, которые прошли во всех муниципалитетах области. На нем подвели итоги реализации Народной программы за последние пять лет и обсудили предложения в новый программный документ.

Народная программа — наш ключевой документ, который реализуется через национальные проекты и государственные программы. Об этом сказал губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков на отчетно-программном форуме «Есть результат!». В работе принял участие член Высшего совета партии, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Форум регионального отделения партии завершил серию отчетных встреч, которые прошли во всех муниципалитетах области. На нем подвели итоги реализации Народной программы за последние пять лет и обсудили предложения в новый программный документ. В работе приняли участие депутат Государственной Думы РФ, руководитель Центрального межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Андрей Парфенов, заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева, сенаторы, руководители региональных министерств и ведомств, депутаты Рязанской областной и городской Думы, представители муниципалитетов, предприятий и общественных организаций, ветераны СВО, многодетные семьи.

Губернатор Павел Малков, подчеркнул, что благодаря Народной программе, которая строится на инициативах граждан, в Рязанской области реализуются конкретные дела. Она поблагодарил активных жителей за поддержку и отдельно отметил заслуги ветеранов регионального отделения партии.

«Народная программа — это наш ключевой документ, который затем реализуется через национальные проекты и государственные программы. И результат действительно есть: современные школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, дома культуры, многое другое, — сказал Павел Малков. — Один из главных результатов — это то, что у нас всё меньше остается неравнодушных людей. Жители понимают, что от того, что каждый сделает, зависит судьба его поселка, города и всей страны. И наказы в новую программу — это вклад в дальнейшее развитие Рязанской области».

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров обратил внимание на масштабность Народной программы, ответственность за выполнение обозначенных в ней решений, а также значительное финансирование, направленное на реализацию инициатив. «Программа „Единой России“ — это безусловное выполнение социальных обязательств. Это та задача, которую перед нами ставит Президент РФ. Еще одна важная задача — оборонная безопасность страны, что включает в себя и заботу о ветеранах, их семьях. Третье направление — наш технологический суверенитет и развитие экономики. Усиление поддержки регионов, — это должно также быть заложено в программе», — подчеркнул Андрей Макаров.

Комментируя работу в рамках Народной программы, заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева отметила возможность каждого рязанца сделать свой вклад в дальнейшее развитие региона и страны в целом: «Сейчас очень важный этап — начинает формироваться новая пятилетняя Народная программа. Для тех, кто готов сделать свои предложения — это самый подходящий момент для того, чтобы вместе планировать и реализовывать дальше важные проекты».

На форуме отдельное внимание было уделено мерам поддержки участников и ветеранов СВО, их близких, обсуждению предложений в Народную программу, направленных на развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, системы соцподдержки семей с детьми.