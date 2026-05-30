Жительница Рыбновского округа отметила 100-летний юбилей

Жительница села Срезнево Рыбновского округа Пелагея Казакова 29 мая отметила 100-летний юбилей. С вековой датой пенсионерку поздравили представители администрации округа, депутаты и староста села. Гости передали юбилярше поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина и поздравление от главы Рыбновского округа Елены Минковой.

Пелагея Ефимовна родилась в Сосновском районе Тамбовской области, однако более 60 лет живет в Рыбновском округе. У юбилярши есть внуки и правнуки, которые регулярно навещают ее.