Жители Скопина пожаловались на переполненные мусорные баки

Жители Скопина обратили внимание на ситуацию с вывозом мусора на кладбище в селе Моховое. По их словам, отходы не вывозят еще с Пасхи. Сообщения об этом появились в соцсетях. На опубликованных фотографиях видно, что контейнеры переполнены, а мусор складируется рядом с баками.

Жители Скопина обратили внимание на ситуацию с вывозом мусора на кладбище в селе Моховое. По их словам, отходы не вывозят еще с Пасхи.

Сообщения об этом появились в соцсетях. На опубликованных фотографиях видно, что контейнеры переполнены, а мусор складируется рядом с баками.

Местные жители просят ответственные службы обратить внимание на проблему и организовать вывоз отходов.