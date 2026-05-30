В Туме появится новая детская поликлиника

Губернатор Рязанской области Павел Малков взял на контроль вопросы, с которыми жители обратились к нему во время личного приема. Жительница Тумы Елена Сидорова рассказала, что после пожара в старой больнице дети уже более 12 лет вынуждены ездить на прием в соседний населенный пункт. По словам губернатора, в этом году в центре поселка планируют построить новую детскую поликлинику. В ней разместят кабинеты педиатров, прививочный и процедурный кабинеты, а также кабинет здорового ребенка. Открыть медучреждение для пациентов рассчитывают в ноябре.

Еще одно обращение поступило от жительницы Спасска Евгении Морозовой. Оно касалось капитального ремонта детской школы искусств. Как отметил Малков, работы уже ведутся: обновляются фасад, кровля и инженерные коммуникации. Завершить ремонт планируется в сентябре.

«Уверен, результат будет таким же достойным, как после ремонта школы искусств в Вослебове. Главное здесь не только стены, а люди и творческие коллективы, которые наполняют эти учреждения жизнью», — подчеркнул губернатор.

Фото: соцсети Павла Малкова.