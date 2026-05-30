В Рязани разыскивают мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

В Рязани объявили в розыск 44-летнего Арутюна Кочаряна. Об этом пишет «КП-Рязань». Ориентировка размещена на стенде у отдела МВД России по Московскому району Рязани. Сообщается, что мужчина скрывается от органов следствия. Кочаряна подозревают в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.