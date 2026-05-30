В России хотят внедрить «алкозамки» для автомобилей

В России могут появиться системы, которые будут блокировать запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя. Соответствующее поручение содержится в
Речь идет о так называемых «алкозамках» — устройствах, не позволяющих завести автомобиль, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Минпромторгу, Росстандарту, Минтрансу, МВД и Минцифры поручено определить критерии применения таких систем и разработать правила их использования.
Кроме того, власти планируют проработать внедрение технологий, которые смогут отслеживать состояние водителя, выявлять признаки сна и отвлечения от дороги. Также рассматривается создание устройств для дистанционного контроля скорости, манеры вождения и соблюдения режима труда и отдыха.