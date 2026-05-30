В России цены на водку выросли почти на 15% за год

Средние розничные цены на водку в России по состоянию на 18 мая 2026 года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2026 года рост составил 12,2%. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. По его словам, одной из главных причин подорожания стало увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Кроме того, на стоимость повлияли рост цен на сырье, электроэнергию, логистику и другие составляющие себестоимости.