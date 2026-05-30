В Клепиковском районе произошло ДТП с фурой и легковушкой

В Клепиковском районе на повороте возле села Криуши произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По предварительной информации, во время движения у фуры выпали перевозимые емкости. Они попали в автомобиль Hyundai Solaris и повредили его. Информация о пострадавших и официальные подробности происшествия уточняются.