В центре Рязани у задремавшего на скамейке мужчины украли смартфон

Полицейские раскрыли кражу дорогостоящего смартфона, совершенную в центре Рязани. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, 25-летний рязанец отдыхал с компанией в одном из развлекательных заведений. Под утро он задремал на скамейке, попросив знакомого присмотреть за ним. Однако в какой-то момент приятель ненадолго отошел, и из кармана спящего мужчины пропал телефон.

Оперативники установили, что похищенный смартфон пытались продать с рук. Вскоре полицейские вышли на след подозреваемого — 37-летнего жителя Рязани. Мужчину задержали, а телефон изъяли.

По версии следствия, злоумышленник заметил задремавшего на улице молодого человека и воспользовался ситуацией, чтобы похитить смартфон.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.