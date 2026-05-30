Школу № 56 в Канищеве планируют отремонтировать в 2027 году

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время личного приема граждан сообщил о планах капитально отремонтировать школу № 56 в Канищеве. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

С просьбой обратить внимание на состояние учебного заведения обратился местный житель Максим Дяк. Школа была построена в 1974 году, сейчас в ней обучаются более тысячи детей, в том числе ученики с ограниченными возможностями здоровья.

По словам губернатора, ремонт планируется провести в следующем году по нацпроекту «Молодёжь и дети». В здании обновят оборудование, а также рассмотрят вопросы благоустройства территории, подъездов и подходов к школе. К разработке дизайн-проекта и контролю работ предложили подключить родителей учеников.

Также на приеме обсудили расчистку реки Солотчи. Сейчас готовится проект по расчистке еще трех километров русла — от ранее благоустроенного участка в районе санатория «Старица» до места впадения реки в озеро Старица.

Фото: соцсети Павла Малкова.