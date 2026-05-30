Рязанцы смогут увидеть редкую «Голубую Луну»

В ночь на 31 мая рязанцы смогут наблюдать редкое астрономическое явление — «Голубую Луну». Следующий раз оно произойдет только в декабре 2028 года, сообщили ТАСС в Московском планетарии. Полная фаза Луны наступит в воскресенье, 31 мая. Наблюдать спутник Земли можно уже с вечера субботы при ясной погоде. Специалисты пояснили, что «Голубой Луной» называют второе полнолуние, которое происходит в течение одного календарного месяца. Такое явление случается не каждый год. В предыдущий раз его наблюдали в августе 2023 года.

В ночь на 31 мая россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление — «Голубую Луну». Следующий раз оно произойдет только в декабре 2028 года, сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Полная фаза Луны наступит в воскресенье, 31 мая. Наблюдать спутник Земли можно уже с вечера субботы при ясной погоде.

Специалисты пояснили, что «Голубой Луной» называют второе полнолуние, которое происходит в течение одного календарного месяца. Такое явление случается не каждый год. В предыдущий раз его наблюдали в августе 2023 года.

Название связано не с цветом Луны. Термин произошел от английского выражения Once in a blue moon, которым обозначают очень редкое событие.