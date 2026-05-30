«Руспродсоюз»: стоимость окрошки за год снизилась до 448,6 рубля

Средняя стоимость приготовления окрошки на семью из четырех человек в России за год снизилась на 0,5% и составила 448,6 рубля. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, передает ТАСС. Годом ранее набор продуктов для приготовления блюда оценивался в 450,9 рубля. За основу расчетов был взял рецепт окрошки, в который входят картофель — 300 г, огурцы — 200 г, яйца — 4 шт., редис — 200 г, вареная колбаса — 300 г, зелень свежая — пучок, квас — 1 литр, сметана — 80 г.

