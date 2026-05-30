МО РФ сообщило о продвижении в Харьковской и Сумской областях

Министерство обороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 30 мая. По данным ведомства, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам и объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Сообщается о продвижении российских подразделений сразу на нескольких направлениях. В Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях нанесены удары по позициям украинских формирований в ряде населенных пунктов.

По данным ведомства, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам и объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Все назначенные цели, как утверждается, поражены.

Сообщается о продвижении российских подразделений сразу на нескольких направлениях. В Харьковской и Сумской областях, а также в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях нанесены удары по позициям украинских формирований в ряде населенных пунктов, включая Избицкое, Старицу, Хотень, Константиновку, Новопавловку и другие.

Минобороны РФ также заявило об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. По данным ведомства, средствами ПВО за сутки сбиты авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS и 352 беспилотника.