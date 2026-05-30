«Ъ»: в ГД рассмотрят новый вариант покупки «красивых» автономеров

В России доработали законопроект, который позволит автовладельцам за плату выбирать государственные регистрационные номера с «красивыми» сочетаниями букв и цифр. Об этом пишет «Коммерсантъ». Документ внесен в Госдуму после доработки по замечаниям правительства. Согласно новой версии, номера делятся на «уникальные» и «индивидуальные». К первым отнесут сочетания с повторяющимися цифрами и буквами или специальными комбинациями (например, А177АА177 или О888МО77), ко вторым — номера, которые автовладельцы смогут сформировать сами.

В России доработали законопроект, который позволит автовладельцам за плату выбирать государственные регистрационные номера с «красивыми» сочетаниями букв и цифр. Об этом пишет « Коммерсантъ ».

Документ внесен в Госдуму после доработки по замечаниям правительства. Согласно новой версии, номера делятся на «уникальные» и «индивидуальные». К первым отнесут сочетания с повторяющимися цифрами и буквами или специальными комбинациями (например, А177АА177 или О888МО77), ко вторым — номера, которые автовладельцы смогут сформировать сами.

Резервировать номера планируется через портал «Госуслуги». Конкретные тарифы установит правительство РФ, при этом часть доходов (до 50%) планируется направлять на выплаты сотрудникам МВД. По оценкам, инициатива может приносить бюджету до 25 млрд рублей в год.

Также обсуждается ограничение: владельцам автомобилей с «уникальными» номерами могут запретить перепродажу машины в течение трех лет — чтобы снизить риск спекуляций.