Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В ближайший час с сохранением до конца суток 30 мая местами на территории Рязанской области ожидаются гроза, кратковременный ливневый дождь и усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности: не укрываться под деревьями, рекламными конструкциями, линиями электропередачи и крышами зданий. По возможности рекомендуется ограничить пребывание на улице.

