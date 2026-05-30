Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
15°
Вск, 31
17°
Пнд, 01
20°
ЦБ USD 71.02 -0.35 30/05
ЦБ EUR 82.64 -1.05 30/05
Нал. USD 74.21 / 74.99 30/05 16:30
Нал. EUR 88.30 / 89.00 30/05 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Средние температуры и атака комаров. Чего ожидать рязанцам от предстоя...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
Вчера 13:05
659
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
Вчера 10:28
457
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
992
Новый премиальный бренд автомобилей ESTEO объявляет о запуске дилерско...
Российский премиальный бренд ESTEO, созданный в рамках...
25 мая 15:07
824
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Аграрии Рязанской области засеяли 75% площадей зерновыми культурами
В Рязанской области продолжается посевная кампания. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году аграрии планируют засеять 1 млн 157 тысяч гектаров. По данным на 29 мая, яровыми зерновыми культурами — пшеницей, ячменем, горохом и другими — засеяно 252 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана. Кроме того, в регионе завершили подкормку озимых культур минеральными удобрениями и боронование почвы. Сейчас аграрии проводят обработку посевов от сорняков и вредителей.

В Рязанской области продолжается посевная кампания. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году аграрии планируют засеять 1 млн 157 тысяч гектаров.

Из-за апрельских заморозков и сильных дождей работы начались позже обычного, однако хозяйства региона смогли набрать хороший темп.

По данным на 29 мая, яровыми зерновыми культурами — пшеницей, ячменем, горохом и другими — засеяно 252 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана.

Также подсолнечник посеян на 80% запланированных площадей (62 тыс. га), рапс — на 92% (66 тыс. га), сахарная свекла — на 97% (6,9 тыс. га), соя — на 59% (88 тыс. га). Посев кукурузы на зерно выполнен на 57%, кукурузы на силос — на 58%, однолетних трав — на 71%. Картофель посажен на 71% от плана, овощи — на 28%.

Кроме того, в регионе завершили подкормку озимых культур минеральными удобрениями и боронование почвы. Сейчас аграрии проводят обработку посевов от сорняков и вредителей.