Аграрии Рязанской области засеяли 75% площадей зерновыми культурами

В Рязанской области продолжается посевная кампания. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году аграрии планируют засеять 1 млн 157 тысяч гектаров. По данным на 29 мая, яровыми зерновыми культурами — пшеницей, ячменем, горохом и другими — засеяно 252 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана. Кроме того, в регионе завершили подкормку озимых культур минеральными удобрениями и боронование почвы. Сейчас аграрии проводят обработку посевов от сорняков и вредителей.

В Рязанской области продолжается посевная кампания. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в этом году аграрии планируют засеять 1 млн 157 тысяч гектаров.

Из-за апрельских заморозков и сильных дождей работы начались позже обычного, однако хозяйства региона смогли набрать хороший темп.

По данным на 29 мая, яровыми зерновыми культурами — пшеницей, ячменем, горохом и другими — засеяно 252 тысячи гектаров, что составляет 75% от плана.

Также подсолнечник посеян на 80% запланированных площадей (62 тыс. га), рапс — на 92% (66 тыс. га), сахарная свекла — на 97% (6,9 тыс. га), соя — на 59% (88 тыс. га). Посев кукурузы на зерно выполнен на 57%, кукурузы на силос — на 58%, однолетних трав — на 71%. Картофель посажен на 71% от плана, овощи — на 28%.

Кроме того, в регионе завершили подкормку озимых культур минеральными удобрениями и боронование почвы. Сейчас аграрии проводят обработку посевов от сорняков и вредителей.