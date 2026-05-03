Жители Шиловского района пожаловались на слив фекалий в огороды

Жильцы дома № 29 по улице Октябрьская в Шиловском районе обратились к администрации с просьбой вмешаться в ситуацию. По их словам, по ночам неизвестные откачивают фекалии и сливают их в соседние огороды. Пост с жалобой опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, в результате подобного инцидента затопило три дома. На территории стоит сильный запах. Местные жители также сообщили, что в поле вырыли траншеи и проложили трубу для слива.

Горожане просят администрацию района и СЭС обратить внимание на проблему и принять меры.