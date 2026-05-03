В Рязанской области пропала 67-летняя женщина

В Рязанской области разыскивают Белоусову Валентину Алексеевну 1957 года рождения. С 30 мая ее местонахождение неизвестно. Женщина может находиться в Рязани или Ряжском районе. Приметы: рост около 147 см, худощавое телосложение, карие глаза, волосы до плеч, крашеные, каштановые. Была одета, предположительно, в черные брюки и бордовую куртку.