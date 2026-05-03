В Рязанской области поймали москвича, перевозившего «синтетику»

В Рязанской области поймали москвича, перевозившего наркотики. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские получили информацию, что в Рязань привезут крупную партию синтетических наркотиков. Сотрудники УНК разработали специальную операцию.

На подъезде к Рязани полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний москвич. В багажнике среди вещей оперативники обнаружили семь свертков, в которых находились самодельные контейнеры с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в них содержались синтетические наркотики двух видов общим весом более 440 граммов.

Полицейские при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали жителя столицы. По предварительной информации, он за денежное вознаграждение решил перевезти наркотики из Москвы в Рязань, где должен был разложить запрещенные вещества в тайники.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Подозреваемого взяли под стражу.