Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
17°
Пнд, 04
21°
Втр, 05
23°
ЦБ USD 74.8 -0.08 01/05
ЦБ EUR 88.64 0.86 01/05
Нал. USD 75.00 / 76.30 03/05 07:00
Нал. EUR 91.05 / 92.20 03/05 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
740
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
731
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 129
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
3 605
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области поймали москвича, перевозившего «синтетику»
Полицейские получили информацию, что в Рязань привезут крупную партию синтетических наркотиков. Сотрудники УНК разработали специальную операцию. На подъезде к Рязани полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был злоумышленник. В багажнике среди вещей оперативники обнаружили семь свертков, в которых находились самодельные контейнеры с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в них содержались синтетические наркотики двух видов общим весом более 440 граммов.

В Рязанской области поймали москвича, перевозившего наркотики. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские получили информацию, что в Рязань привезут крупную партию синтетических наркотиков. Сотрудники УНК разработали специальную операцию.

На подъезде к Рязани полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний москвич. В багажнике среди вещей оперативники обнаружили семь свертков, в которых находились самодельные контейнеры с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в них содержались синтетические наркотики двух видов общим весом более 440 граммов.

Полицейские при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали жителя столицы. По предварительной информации, он за денежное вознаграждение решил перевезти наркотики из Москвы в Рязань, где должен был разложить запрещенные вещества в тайники.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Подозреваемого взяли под стражу.