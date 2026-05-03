В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 3 мая

Отмечается, что подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок российских войск около 1 235 военнослужащих. В Минобороны также заявили, что средства ПВО сбили четыре авиабомбы, снаряд HIMARS и 740 БПЛА Украины. Кроме того, ВС РФ за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.

В Минобороны рассказали о ситуации в зоне СВО на 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

