В Госдуме рассказали пенсионерам о доступных налоговых льготах

Депутат от КПРФ Мария Дробот рассказала, на какие налоговые послабления имеют право российские пенсионеры. В беседе с ТАСС она перечислила основные меры поддержки.

Пенсионеры освобождены от налога на имущество физических лиц. Льгота действует на один объект каждого вида: квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Если у пенсионера две квартиры, налог не начислят только за одну из них.

По земельному налогу предоставляют вычет на шесть соток по одному участку. Льготы по транспортному налогу устанавливают регионы самостоятельно. Их размер стоит уточнять в налоговой инспекции или на сайте ФНС.

Отдельный блок касается жилищно-коммунальных услуг. Пенсионер может получить субсидию на оплату жилья и коммуналки, если расходы на ЖКУ превышают определенную долю дохода. Федеральный стандарт составляет 22 процента, но регионы вправе снижать этот порог.

Также неработающим собственникам жилья компенсируют взносы на капремонт. С 70 лет возвращают до 50 процентов, с 80 лет — до 100 процентов. Условие: пенсионер должен жить один либо с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II группы.

По данным главы ФНС Даниила Егорова, в прошлом году льготы по налогу на имущество получили 28 миллионов пенсионеров и предпенсионеров. Льготы по земельному налогу оформили 16 миллионов граждан.