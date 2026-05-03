В ГД внесли проект об отмене утильсбора для льготников

В Госдуму поступил законопроект, который освободит от уплаты утилизационного сбора четыре категории граждан. В пояснительной записке указано, что транспортное средство необходимо этим гражданам для полноценного передвижения. Поправки планируют внести в законы «Об отходах производства и потребления» и «О ветеранах». Если проект примут, льготные категории смогут ввозить автомобили для собственных нужд без дополнительной платы.

В Госдуму поступил законопроект, который освободит от уплаты утилизационного сбора четыре категории граждан. Льготу предложили дать многодетным семьям, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и ветеранам. Документ опубликовали на сайте нижней палаты парламента 30 апреля.

Авторы инициативы объяснили, что прошлогодние изменения в системе расчета утильсбора сильно увеличили расходы людей, которые ввозят машины для личного пользования. Сильнее всего это ударило по социально уязвимым группам.

