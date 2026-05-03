Рязанский музей привез во Владимирскую область выставку головных уборов

В Гороховецком историко-архитектурном музее открылась выставка из фондов Рязанского исторического музея. Экспозицию назвали «Дело в шляпе», сообщили в рязанском музее. Посетители смогут увидеть рогатые кички, кокошники, татарские калфачки, убрусы и тюбетейки. Среди экспонатов также элегантные шляпки и цилиндры конца XIX века, каракулевые и пыжиковые шапки советского периода.