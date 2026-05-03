Рязанская область попала в список регионов с высоким уровнем смертности в ДТП

Рязанская область попала в список регионов с высоким уровнем смертности в ДТП в 2026 году. Соответствующие данные привело 3 мая РИА Новости со ссылкой на МВД.

По информации агентства, за первый квартал 2026 года люди чаще всего погибали в ДТП в Туве, Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области. Также в списке оказались Рязанская область, Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия.

Реже всего умирали в авариях на Чукотке (без смертей за этот период), в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего в начале 2026 года в стране после ДТП скончались 2264 человека (1,55 погибших в пересчете на 100 тысяч населения).