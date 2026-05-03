Рязанцы заметили таракана в хлебе
Жители Рязани рассказали о неприятной находке в магазине «Жито» в микрорайоне Горроща. В купленном хлебе покупатели заметили таракана. Об этом они сообщили в соцсетях. Насекомое лежало прямо с краю буханки.
«Очень разочарованы, уж очень вкусный хлеб был. Но после увиденного тошнит», — сообщили очевидцы.
Официальных комментариев от магазина пока не поступало.