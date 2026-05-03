Рязанцы смогут наблюдать метеорные потоки с 3 по 10 мая

В начале мая жители Рязани смогут увидеть один из самых красивых метеорных потоков — Майские Аквариды. Его широкий максимум продлится с 3 по 10 мая, а пик активности придется на ночь с 5 на 6 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. В этот период можно наблюдать до 30 и более вспышек в час. Метеоры отличаются высокой скоростью, яркостью и длинными световыми следами. Астрономы советуют смотреть в сторону юго-восточного горизонта в предрассветные часы и выбирать места подальше от городского освещения.

В начале мая жители Рязани смогут увидеть один из самых красивых метеорных потоков — Майские Аквариды. Его широкий максимум продлится с 3 по 10 мая, а пик активности придется на ночь с 5 на 6 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

В этот период можно наблюдать до 30 и более вспышек в час. Метеоры отличаются высокой скоростью, яркостью и длинными световыми следами.

Поток действует ежегодно с 19 апреля по 28 мая и связан с созвездием Водолея. Несмотря на то что лучше всего он виден в Южном полушарии, наблюдать явление смогут и жители России.

Астрономы советуют смотреть в сторону юго-восточного горизонта в предрассветные часы и выбирать места подальше от городского освещения.

Фото: RZNASTRO.