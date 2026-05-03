Россиянам назвали главные ошибки в питании, которые вредят здоровью

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» и Союза «Здоровье здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад назвал главные ошибки в питании, которые вредят здоровью. Об этом 3 мая сообщило РИА Новости.

Специалист отметил, что употребление большого количества ультрапереработанных продуктов (фастфуда и полуфабрикатов) и следование устаревшим рекомендациям ВОЗ — самые частые ошибки в питании россиян. По его словам, из‑за этих двух факторов могут возникнуть проблемы со здоровьем: ожирение, хронический стресс и дисбаланс в работе иммунной системы.

Эксперт обратил внимание на еще одну распространенную ошибку: некоторые питаются «по привычке», придерживаясь рациона, который сложился еще в детстве. Например, на завтрак едят кашу, на обед — «первое, второе и компот», на полдник — яблоко и стандартный ужин.

Андрей Мартюшев-Поклад уточнил, что такой подход обеспечивает организм питательными веществами лишь на минимальном уровне, не покрывая всех потребностей.

Эксперт рекомендовал пересмотреть рацион в пользу продуктов с высокой питательной ценностью. В меню, по его словам, следует включить яйца, мясо, птицу, рыбу, молочные изделия и субпродукты и дополнять их цельными овощами в любом виде приготовления.

Кроме того, Андрей Мартюшев-Поклад рекомендовал ограничиваться тремя приемами пищи в день (оптимальное время — с 7-10 утра до 17-19 вечера) и избегать перекусов.