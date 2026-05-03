РИА Новости: все государственные вузы перешли на электронные студенческие билеты

Российские государственные вузы полностью подключились к системе цифровых студенческих билетов. Об этом РИА Новости сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. На портале госуслуг уже сформировали почти пять миллионов электронных студенческих.

При желании учащийся по-прежнему может получить бумажный билет в своем вузе. Однако Омельчук выразил уверенность, что в ближайшие два-три года все привыкнут к цифровому формату. Он назвал его удобным, практичным и эффективным.