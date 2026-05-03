Расширен список профессий для прохождения альтернативной службы в России

Расширен список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Об этом 3 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

Теперь список состоит из 363 позиций [ранее перечень включал 271. — прим. ред.]. Среди новых специальностей — травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог.

Помимо этого, число организаций увеличилось с 1798 до 1927.

В министерстве объяснили изменения тем, что с начала года действует новый классификатор профессий, в него добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь есть в списке для альтернативной гражданской службы.

Отмечается, что многие из специальностей были в перечне ранее, но в общих формулировках, а теперь их разделили. Число врачебных направлений при этом выросло более чем в три раза.

Приказ вступил в силу в воскресенье, 3 мая.