Июль назвали самым выгодным месяцем для отпуска

Во втором полугодии 2026 года наиболее выгодно брать отпуск в июле. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев. По его словам, при зарплате 100 тысяч рублей и отпуске на 14 дней отпускные составят около 47,7 тысячи рублей, что позволяет компенсировать потери в доходе. Это связано с тем, что в июле больше всего рабочих дней — 23.

Менее выгодными месяцами эксперт назвал ноябрь (20 рабочих дней) и август (21 рабочий день). В остальные месяцы второго полугодия приходится по 22 рабочих дня.

Муравьев также отметил, что при расчете отпускных важно учитывать больничные и командировки в расчетном периоде, так как они могут повлиять на итоговую сумму.