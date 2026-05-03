Бюджет РФ может получить 200 млрд рублей за счет подорожания нефти

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о дополнительных поступлениях в бюджет из-за роста цен на нефть. Свою оценку он озвучил в беседе с Павлом Зарубиным для программы «Вести». По расчетам министра, сумма составит примерно 200 миллиардов рублей.

Силуанов уточнил, что за последние два месяца уровни поступлений и недопоступлений доходов практически совпали. Ожидается, что эти показатели уравновесят друг друга.

На федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» министр также затронул тему выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+. Он подчеркнул, что теперь страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее мощности.

По словам Силуанова, российский бюджет должен сохранять запас прочности не менее чем на три года при любом сценарии снижения нефтяных котировок.