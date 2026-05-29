Жители Старожилово пожаловались на переполненные мусорные контейнеры

Жители поселка Старожилово в соцсетях обратили внимание на переполненный мусорный контейнер в начале улицы Трудовой. По их словам, от площадки исходит неприятный запах, что вызывает недовольство у местных жителей и дачников. «Я приехала на выходные из Москвы, дачница, за мусор плачу исправно, почему я вдыхаю вонь от этого контейнера?» — написала одна из жительниц, добавив, что оплачивает услугу круглый год, хотя проживает в основном в дачный сезон.

Жители поселка Старожилово в соцсетях обратили внимание на переполненный мусорный контейнер в начале улицы Трудовой. По их словам, от площадки исходит неприятный запах, что вызывает недовольство у местных жителей и дачников.

«Я приехала на выходные из Москвы, дачница, за мусор плачу исправно, почему я вдыхаю вонь от этого контейнера?» — написала одна из жительниц, добавив, что оплачивает услугу круглый год, хотя проживает в основном в дачный сезон.

Пользователи также отметили, что подобная ситуация возникает не в первый раз. Они попросили обслуживающую организацию принять меры по своевременному вывозу отходов.